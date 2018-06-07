Хотимский: «дыра» в банковской системе не увеличивается

Сергей Хотимский. Самое большое достижение банковской системы заключается в том, что «дыра» в ней не увеличивается. Об этом заявил на Международном финансовом конгрессе совладелец и первый зампред правления Совкомбанка

«За последние годы самый большой успех и самое большое изменение — это тот факт, что мы впервые, оглядываясь на 12 месяцев назад, можем быть уверены, что «дыра» в банковской системе не приросла. Если посмотреть на два-три года назад, несмотря на все усилия регулятора, каждый год мы понимали, что «дыра» увеличивалась, и вот сейчас произошла эта смена. Мы еще не можем сказать, что весь капитал в системе чистый, но, тем не менее, всем на рынке стало понятно, что дальнейшее развитие без реального капитала уже невозможно», — отметил он.

«Для нас это невероятно важно, потому что мы наконец приходим к ситуации конкуренции капиталов, — продолжил банкир. — Когда мы говорим о доле частных банков и вообще — есть ли у них будущее, нужно понимать, что доля в реальном банковском капитале у настоящих частных банков никогда не снижалась. Если мы посмотрим на банки, к которым никогда не было претензий у рейтинговых агентств, у регулятора, которые зарабатывали капитал от прибыли, от рыночного прозрачного бизнеса, — так вот, эти банки никогда не теряли долю рынка, нормально работали и имели долю 12%, 13%, 17% в разное время. Поэтому утверждение о том, что эти банки подверглись массированной атаке и не могут конкурировать — это все неправда. Проблема не в конкурентоспособности частных банков, а в том, что наконец мы отделяем зерна от плевел. Мы говорим, что вот это — настоящие частные банки, а вот это — какие-то квазиобразования, потому что банки, не имеющие капитала или у которых он отрицательный, — они не могут на самом деле даже называться частными банками. Что принадлежит частному инвестору в таком банке, если он не имеет реального капитала?»