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Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку
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Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 

Российская Газета 7 июня 2018
Фото: Российская Газета
Многодетная семья Дмитрия и Маргариты Верховских из Иванова, обратившиеся во время «Прямой линии» к Владимиру Путину, в течение одного дня получила снижение процентной ставки по ипотеке.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Станислава Воскресенского, им понизили ставку по ипотеке с 13 до 9,5 процента годовых.
Верховским, где работает только глава семьи, высокая банковская ставка не позволяла достроить дом, в котором они живут. Из-за нехватки денег семья из пяти человек была вынуждена ютиться в одной комнате. На отделку остальных помещений в новом доме средств катастрофически недоставало.
В обращении Дмитрий Верховский указал, что правительство ввело льготы по ипотеке для семей с детьми, но сейчас она положена лишь тем, у кого рождается второй или третий ребенок. А у Верховских уже растут трое детей, поэтому им в предоставлении льготы отказали.
После обращения к президенту семью навестил глава региона, который и сообщил им о снижении ставки по ипотеке.
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