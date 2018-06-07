Ещё
Севастопольцам простили долги украинским банкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Виктор Толмачев
Умер Виктор Толмачев

В Севастополе отменили долги украинским банкам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутаты заксобрания Севастополя приняли в двух чтениях разработанный местным правительством закон о списании долгов по кредитам, взятым жителями города в украинских банках, прекративших деятельность в Крыму после его вхождения в состав России в 2014 году.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского заксобрания, согласно законопроекту «жители получают возможность обращаться в Фонд защиты вкладчиков с заявлением о списании задолженности при отсутствии требований третьего лица».
Кроме этого «дополняется норма, возлагающая на заемщика ответственность за достоверность и полноту представляемых в фонд сведений, и уточняется порядок подписания и вступления в силу решения о реструктуризации суммы долга».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2017 года госсовет Крыма утвердил во втором, окончательном чтении закон, который регламентирует порядок списания с жителей региона долгов по кредитам, взятым в украинских банках, прекративших работу на полуострове после событий 2014 года.
В конце 2015 года президент России Владимир Путин утвердил порядок погашения долгов крымчан перед украинскими банками, подписав соответствующий закон. Действие закона распространяется на долги заемщиков перед украинскими банками, прекратившими работу в Крыму после его присоединения к России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦБ может увеличить возмещение по вкладам Образ жизни молодежи назвали угрозой для пенсионной системы Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян
Комментарии8  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой324
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв20
«Газпром» отказался платить Украине111
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»193
Лазарева призналась в неизлечимой болезни50
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
09:55
«Газпром» отказался платить Украине
Компании
07:55
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости
Политика
01:20
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
В мире Украина
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
01:47
Путин объяснил разницу между арестом Вышинского и Сенцова
Политика В мире
01:32
Блогер открыла секрет красоты после комплимента от Путина
Политика
00:50
Кровавый источник забил в Златоусте
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение