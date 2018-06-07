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Как выбрать хорошее молоко
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Как выбрать хорошее молоко 

Прайм 8 часов назад
Фото: © РИА Новости. Максим Богодвид
Роскачество исследовало самое популярное в России молоко — жирностью 3,2% и выше, организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать хорошее молоко.
"Если хотите выпить молоко в ближайшие дни, покупайте пастеризованное. Планируете везти его на дачу? Тогда остановите выбор на ультрапастеризованном и стерилизованном", — говорится в сообщении Роскачества.
Эксперты поясняют: пастеризованное молоко на заводе прогревается при температуре около 70 градусов — полезные свойства молока при этом сохраняются, а вредные бактерии уничтожаются. Такое молоко сохраняет все полезные характеристики, но его необходимо хранить в холодильнике. Срок годности, как правило, от 5 до 10 суток.
Ультрапастеризованное молоко нагревают до очень высокой температуры, не менее чем 137 градусов, но держат всего несколько секунд. И за это короткое время при высокой температуре в молоке убиваются практически все бактерии. Такое молоко становится стерильным и может храниться при температуре не выше 25 градусов до полугода.
Стерилизованное молоко уже является промышленно стерильным, в нем тоже нет никаких бактерий. Оно тоже может храниться 6 месяцев при температуре не выше 25 градусов, но технология получения стерилизованного продукта немного отличается: молоко нагревают до температуры чуть выше 100 градусов и выдерживают при этой температуре 20 минут.

ПОЛЕЗНО И ВКУСНО

"Первое место по степени полезности, конечно, у пастеризованного молока. А если выбирать между ультрапастеризованным и стерилизованным, я бы все же отдала предпочтение ультрапастеризованному, потому что его обрабатывают при высокой температуре, но в течение очень короткой выдержки (экспозиции). В результате за эти 3–5 секунд не успевают разрушиться некоторые минеральные компоненты и биологически активные комплексы", — приводятся слова руководителя группы стандартизации Молочного союза России Ларисы Абдуллаевой.
По ее словам, в ультрапастеризованном молоке также нет нелюбимого детьми привкуса кипячения.
"То есть оно и на вкус будет более благороднее и полезнее стерилизованного", — говорит Абдуллаева.

УПАКОВКА — ЭТО ВАЖНО

Упаковка молока должна быть без повреждений и желательно непрозрачной, отмечают эксперты.
"В такой упаковке молоко хорошо хранится, потому что оно защищено от солнечного света — следовательно, продукт не будет подвергаться процессу фотоокисления, приводящего к порче молочного жира. Герметичность упаковки тоже очень важна, так как это защита от попадания в молоко посторонней микрофлоры из воздуха и создание благоприятных условий для развития патогенных микроорганизмов", — поясняют специалисты.
Эксперты подчеркивают, что в случае с молоком не стоит экономить на безопасности. "Молоко — слишком хороший субстрат для развития всех нежелательных бактерий, и поэтому надежная упаковка при низкой температуре хранения — это залог сохранения микробиологической чистоты продукта. Кроме этого, многослойная структура полимерной комбинированной упаковки создает еще и небольшой эффект холодильника", — заключает Абдуллаева.

ГОСТ И СОСТАВ

Специалисты рекомендуют обращать внимание на то, чтобы на этикетке молока была надпись "ГОСТ 31450" — это первый признак качественного продукта.
"В молоке по ГОСТу установлен повышенный уровень белка — не менее 3%, тогда как в молоке по ТУ или СТО белка может быть меньше — всего 2,8%. Молочный белок — это один из самых важных компонентов молока, и повышенное его содержание в продукте очень важно, например, для детей, спортсменов, беременных женщин", — поясняют специалисты.
Они также отмечают, что в составе этикеточной надписи слова "состав" может не быть, так как продукт однокомпонентный — только молоко. При этом вполне допустимо "Изготовлено из коровьего молока" или, например, "Изготовлено из цельного молока".
Также, по данным экспертов, будет правильным указание "Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное". Иногда в составе пишут "изготовлено из нормализованного молока".
"Не нужно пугаться этой надписи, в ней не кроется никакой "химии", сложной физической обработки или добавления сухого молока", — заверяют специалисты.

ЛАКТОЗА И ВИТАМИНЫ

При лактозной непереносимости стоит обратить внимание на безлактозное молоко, в нем лактоза удалена, и, соответственно, об этом производитель укажет и в названии, и в составе продукта.
Если же в молоко добавлены витамины, минеральные компоненты (например, кальций), то такое питьевое молоко уже будет "обогащенным молоком" и количество добавленных веществ, а также их суточную норму для человека можно будет также увидеть в составе.
"Безусловно, надо отказаться от покупки пастеризованного молока, если полка магазина недостаточно охлаждена. Пастеризованное молоко должно храниться в условиях холодильника", — предостерегают эксперты.
То же относится и к молоку топленому — оно тоже хранится при температуре плюс два — плюс шесть градусов. При этом отмечается, что на продукт ультрапастеризованный и стерилизованный это не распространяется, он может стоять и при комнатной температуре, но не выше, чем 25 градусов.
Людям, страдающим аллергией на молоко (то есть с непереносимостью молочного белка), специалисты рекомендуют употреблять очень редко ферментированные молочные продукты.
"Фермент ренин выделяется в желудке большинства детей с рождения до семи (девочки) или восьми (мальчики) лет. Этот фермент вызывает свертывание молока и помогает процессу пищеварения. Люди, не имеющие этого фермента, как правило, не переносят молока", — приводятся пояснения клинического иммунолога и аллерголога Марины Арьяевой.
Кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и творог, уже ферментированы под действием бактерий в процессе скисания и усваиваются намного лучше большинством людей, не имеющих ренина. Кроме того, скисание меняет и другие свойства молока: лактоза превращается в молочную кислоту, казеин частично расщепляется. Многие люди не переносят лактозу, но иногда могут переваривать кисломолочные продукты. Детям старшего возраста и взрослым специалисты рекомендуют ферментированные и кисломолочные продукты.
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".
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