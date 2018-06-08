Ещё
ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» с 9 июня снижают ставки по ипотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» с 9 июня снижают ставки по ипотеке 

РИАМО 8 июня 2018
Фото: РИАМО
ДОМ. РФ и банк «Российский капитал» с 9 июня снижают ставки по ипотеке 0,25-0,5 процентного пункта, для некоторых категорий граждан действуют еще более низкие ставки ипотечных кредитов, говорится в сообщении пресс-службы АО «ДОМ.РФ».
«ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» с 9 июня снижают ставки по ипотечным программам на 0,25-0,5 процентного пункта. Теперь ставки по ипотеке на строящееся жилье и на перекредитование имеющегося кредита начинаются от 8,75% годовых. Оформить ипотеку на покупку готового жилья можно по ставке от 9%», — отмечается в сообщении.
Для отдельных категорий граждан, в числе которых многодетные семьи, а также жители Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, при покупке строящегося жилья действует вычет 0,25 процентного пункта. Для них минимальная ставка по кредиту составит 8,5% годовых.
В ДОМ.РФ действует «Семейная ипотека с господдержкой» для семей, в которых родился второй и третий ребенок. В рамках программы заемщики могут оформить кредит на покупку строящегося жилья или перекредитоваться по ставке 6% годовых.
Также ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России совместно с субъектами реализует региональные программы ипотечного кредитования, в рамках которых ипотечная ставка для заемщиков составляет от 5,75% годовых (а для многодетных семей, покупающих строящееся жилье, от 5,50% годовых) на весь срок кредита. Соглашения о реализации программы подписаны с 16 регионами, в пяти из них выдача льготных ипотечных кредитов уже началась. Обсуждение и согласование условий реализации льготных программ ипотечного кредитования в настоящее время ведется еще с 19 регионами.
Кроме того, ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» отменили надбавку в 0,5 процентного пункта при подтверждении дохода справкой по форме банка, а не справкой 2-НДФЛ.
Оформить ипотечный кредит ДОМ.РФ можно в офисах банка «Российский капитал», а также через партнеров в 77 регионах России.
РИАМО: последние новости
В Московском регионе подсчитали количество работающих пенсионеров Доход столичного фонда ОМС составил почти 210,7 млрд руб в 2017 году Путин про «Телеграм», блогеров и преемника: 15 интересных ответов президента
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8116
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей260
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение