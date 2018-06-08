ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» с 9 июня снижают ставки по ипотеке

ДОМ. РФ банк «Российский капитал» с 9 июня снижают ставки по ипотеке 0,25-0,5 процентного пункта, для некоторых категорий граждан действуют еще более низкие ставки ипотечных кредитов, говорится в сообщении пресс-службы АО «ДОМ.РФ».

«ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» с 9 июня снижают ставки по ипотечным программам на 0,25-0,5 процентного пункта. Теперь ставки по ипотеке на строящееся жилье и на перекредитование имеющегося кредита начинаются от 8,75% годовых. Оформить ипотеку на покупку готового жилья можно по ставке от 9%», — отмечается в сообщении.

Для отдельных категорий граждан, в числе которых многодетные семьи, а также жители Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, при покупке строящегося жилья действует вычет 0,25 процентного пункта. Для них минимальная ставка по кредиту составит 8,5% годовых.

В ДОМ.РФ действует «Семейная ипотека с господдержкой» для семей, в которых родился второй и третий ребенок. В рамках программы заемщики могут оформить кредит на покупку строящегося жилья или перекредитоваться по ставке 6% годовых.

Также ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России совместно с субъектами реализует региональные программы ипотечного кредитования, в рамках которых ипотечная ставка для заемщиков составляет от 5,75% годовых (а для многодетных семей, покупающих строящееся жилье, от 5,50% годовых) на весь срок кредита. Соглашения о реализации программы подписаны с 16 регионами, в пяти из них выдача льготных ипотечных кредитов уже началась. Обсуждение и согласование условий реализации льготных программ ипотечного кредитования в настоящее время ведется еще с 19 регионами.

Кроме того, ДОМ.РФ и банк «Российский капитал» отменили надбавку в 0,5 процентного пункта при подтверждении дохода справкой по форме банка, а не справкой 2-НДФЛ.

Оформить ипотечный кредит ДОМ.РФ можно в офисах банка «Российский капитал», а также через партнеров в 77 регионах России.