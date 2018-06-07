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Глава АСВ назвал три основные проблемы банков
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Глава АСВ назвал три основные проблемы банков 

Банки.ру 7 июня 2018
Глава АСВ Юрий Исаев обозначил базовые проблемы у банков. Среди них — отсутствие капитала, проблема качества активов и управление издержками, рассказал он в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе.
«Тех банков, которые ушли, стало больше, чем тех, которые остались. Сейчас мы видим такие базовые проблемы у банков: на первом месте, безусловно, это отсутствие капитала. Проанализировав банкротство у многих банков, мы видим, что больше чем в половине случаев капитал в банках исчез задолго до отзыва лицензии. Это — проблема номер один для банковского сектора», — сказал Исаев, подчеркнув, что она существует до сих пор и ее необходимо признавать.
«Проблема номер два — это проблема качества активов, которые есть на балансах банков. Они, может, изначально были не очень хорошие, а с учетом тех кризисов, которые мы прошли, качество ухудшалось. Здесь были попытки это дело скрыть от регулятора. Мы можем сказать, что реальная стоимость активов, которые мы видим при ликвидации — 15—12%», — добавил он.
«Еще одна проблема, которая, на мой взгляд, не очень активно обсуждается в последние годы, это управление издержками, которое оставляет желать лучшего. Мы это видим уже по факту, когда входим», — подытожил он.
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