Российские семьи стали богаче

Социологи сообщили, что материальное положение семей с детьми изменилось в положительную сторону. Как показывает статистика за 2017 год, финансовое благополучие российских семей улучшилось, хотя между доходами богатых и бедных всё ещё остаётся большой разрыв.

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг», проводившие исследование, отмечают, что семья из двух работающих взрослых со средней по стране зарплатой и двумя детьми после минимальных трат имеет на руках 36 600 рублей, что на 11% больше, чем в 2016 году. А в семьях, имеющих только одного ребёнка, свободный денежный остаток и вовсе превышает 46 600 рублей.

Специалисты считают, что по итогам первого квартала 2018 года ожидается последующее улучшение материальной обеспеченности российских семей, ведь рост заработных плат на фоне низкого уровня инфляции позволяет надеяться на более значительный рост благосостояния.