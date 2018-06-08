Россиянам некуда девать деньги

Возможностей выгодно разместить средства у россиян все меньше: ставки по вкладам и сберегательным сертификатам падают. В Центробанке уже заявили о том, что ряд банков, пользуясь своим статусом, демпингуют и привлекают депозиты по заниженным ставкам. При этом доля россиян, которые пробуют альтернативные финансовые инструменты, мала. Впрочем, и лишних денег у населения нет.

В Центральном банке заявили о том, что серьезно обеспокоены возможностью некоторых кредитных учреждений занижать ставки вкладов. С таким заявлением выступила 8 июня во время Международного финансового конгресса (МФК) в Петербурге глава Банка России Эльвира Набиуллина

«Речь, скорее, идет о механизмах, каким образом обеспечить справедливую конкуренцию на рынке получения вкладов. Нас беспокоит, что действительно некоторые банки здесь, как бы говорят: «Мы будем демпинговать, и, пользуясь своим статусом, привлекать средства по достаточно низким уровням», — заявила глава российского регулятора.

При этом Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк должен внимательно подойти к этой проблеме.

Действительно, ставки по вкладам в банках в последнее время активно снижаются. Так, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду мая составила 6,27%, опустившись с 6,32% за вторую декаду мая, свидетельствуют данные, опубликованные Банком России на своем сайте. По сравнению со второй декадой мая ставка снизилась на 0,05 процентного пункта. Это минимальное значение за всю историю наблюдений ЦБ, то есть с середины 2009 года.

И в ближайшее время, по мнению экспертов, у банков будет новый повод для снижения ставок, если ЦБ в очередной раз понизит ключевую ставку денежного рынка. Следующее заседание ЦБ по вопросам процентной политики состоится 15 июня. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. При этом, как заявила в четверг Эльвира Набиуллина, в ближайшее время возможно более медленное снижение ставки.

Как отмечает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов, в России установилась рекордно низкая инфляция,

ЦБ последовательно снижает ключевую ставку, поэтому сегодняшняя средняя ставка по рублевым депозитам может через год превратиться в 5-5,5% годовых или может стать даже ниже.

С началом лета у россиян в целом стало меньше возможностей выгодно разместить свободные средства.

Так, с июня понизились ставки по другому популярному инструменту сбережений у россиян — сберегательным сертификатам. С 1 июня сберегательные сертификаты наравне с банковскими вкладами попали под страховую защиту АСВ. Процентные ставки по сберегательным сертификатам доходили недавно до 12% годовых, отмечал аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

После того, как по ним была предусмотрена страховка АСВ, ставки будут приближаться к 6-7% годовых, то есть к уровню ставок по вкладам, отмечал эксперт. Впрочем, пока что разрыв между ставками сохраняется. Так, в Сбербанке сейчас максимальный процент по сберегательным сертификатам — 6,1%, тогда как ставки по вкладам в госбанке не превышают и 5%.

При этом, судя по последней статистике АСВ, в первом квартале этого года объем средств населения в банках увеличился на 67,8 млрд рублей (+0,3%) и составил 26 трлн 55,2 млрд

Таким образом, несмотря на постоянное снижение ставок, россияне все равно активно несут свои деньги в банки на депозиты.

Как отмечает Ярослава Кабакова , заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ», нельзя сказать, что снижение ставок по вкладам совсем не сказывается на инвестиционных предпочтениях россиян.

«В последние годы мы все наблюдаем устойчивый рост спроса на индивидуальные инвестиционные счета (счет доверительного управления с особым налоговым статусом, который дает инвестору право на возврат 13% от внесенных на ИИС средств), а также рост объемов средств, инвестируемых нашими согражданами в облигации», — говорит эксперт.

Действительно, некоторый рост такие вложения показали.

В частности, согласно данным ЦБ, в прошлом году россияне вложили 92,9 млрд руб. в государственные долговые ценные бумаги, облигации федерального займа (ОФЗ). Это в три раза больше, чем годом ранее. Почти половина покупок приходилась на «народные» ОФЗ Минфина , представленные рынку в прошлом году. На фоне 6-7% по депозитам, которые предлагали банки, некоторые выпуски ОФЗ позволяли получить доходность около 8%.

По данным московской биржи, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами, на конец первого квартала 2018 года составило 328 тыс. (302 тыс. по состоянию на конец 2017 года). По данным НАУФОР и Московской биржи на 12 марта (более свежих данных нет), общая сумма активов индивидуальных инвестиционных счетов превысила 43 млрд рублей.

Большинство экспертов называют такие объемы альтернативных вложений россиян незначительными. По словам Николая Ширяева, эксперта «Международного финансового центра», ИИС открывают в основном те, кто связан с финансовым сектором и налоговой службой . Остальные россияне даже не в курсе, что можно иметь доход минимум на уровне депозита и налоговую льготу на еще 13% с той же суммы, добавляет он.

«Люди вкладываются в депозиты под 6% или ищут «пирамиды» под 100% в месяц, не задумываясь о других вариантах. В целом у консервативно настроенных граждан с небольшими доходами на выбор не так много вариантов. Самый простой для клиента — купить паи паевых инвестиционных фондов. Внутри каждого ПИФа находится портфель из десятков различных ценных бумаг и доходность там будет от 5 до 40% годовых (зависит от времени вложения). Комиссии берутся только за сервис на входе и могут быть на выходе, но сейчас эта норма отмирает. Но, к сожалению, если брать паи на срок, менее трех лет, придется платить НДФЛ», — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

При этом, по его словам, ИИС дают неплохой доход, однако для этого нужно продержать деньги на счету в течение трех налоговых периодов.

Некоторые аналитики советуют сейчас инвестировать в валюту. В зависимости от результатов встречи стран-членов ОПЕК 22 июня нефть может обвалиться, утянув за собой рубль. «Есть высокая вероятность того, что к концу году курс доллара будет находиться в районе 67-68 рублей», — говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев

Однако, в целом, по словам экспертов, у россиян не так много денег, чтобы сберегать, отмечают эксперты.

В апреле реальные располагаемые доходы жителей России выросли на 5,7% в годовом выражении. В январе — апреле 2018 года доходы населения выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Правда, показатели рассчитаны без учета единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в 5 тыс. рублей. До этого четыре года подряд реальные доходы населения сокращались