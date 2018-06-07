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Многодетным предложили беспрецедентные льготы
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Семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Семьям с восемью и более детьми предлагают выдавать ежемесячные президентские гранты в размере 70 тысяч рублей. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении RT) председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину.
Крупнов пояснил, что семьи с восемью и более детьми нуждаются в материальной помощи сильнее всего. По оценке демографа, таковых в России насчитывается около шести тысяч.
«Очевидно, данные семьи, вне зависимости от трудовых подвигов родителей, не в состоянии обеспечить своим детям даже минимально равные возможности с детьми из малодетных семей и даже многодетных семей с меньшим количеством детей. Представляется целесообразным ввести в отношении данных семей институт президентских грантов для многодетных семей — установить каждой такой семье ежемесячные грантовые выплаты из средств федерального бюджета в размере 70 тысяч рублей, что составит порядка 5 млрд рублей в год», — следует из обращения.
Крупнов добавил, что выплата таких грантов семьям с меньшим числом детей потребует значительно больших затрат бюджета.
В своём письме он также предлагает президенту дать установку главам регионов ставить подобные ячейки общества на персональный учёт, освободить их от оплаты услуг ЖКХ и обеспечить вместительными машинами, например, 11-местными автомобилями «Газель NEXT».
Также предлагается предоставлять таким семьям стройматериалы на постройку собственных домов на соответствующей бесплатно выделенной и оборудованной жилищной инфраструктурой земле.
В День защиты детей 1 июня президент России Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» ряду российских семей.
Во время поздравления президент заверил родителей, что власти сделают всё от себя зависящее, чтобы поддержать многодетные семьи.
RT на русском: последние новости
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Комментарии5  Ещё 8 источников 
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