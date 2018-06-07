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Жить стало лучше: новосибирские семьи стали богаче за год
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Жить стало лучше: новосибирские семьи стали богаче за год 

ngs.ru 7 июня 2018
Фото: ngs.ru
Новосибирская область поднялась в рейтинге российских регионов по уровню жизни семей. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг после анализа данных Росстата за 2017 год. Составители рейтинга подсчитали, сколько денег оставалось в российских семьях с одним ребенком или с двумя детьми после минимальных расходов. Для этого аналитики сложили среднестатистическую для каждого региона зарплату двух взрослых людей и вычли из получившейся суммы необходимое число прожиточных минимумов с учётом категорий членов семьи.
В результате выяснилось, что в прошлом году новосибирские семьи с двумя детьми после минимальных расходов располагали в среднем 20 917 рублей. Остаток денег в среднестатистических семьях с одним ребенком был на уровне 32 039 рублей в месяц. С этими показателями Новосибирская область занимает 42-е место в рейтинге регионов по уровню жизни семей. Годом ранее новосибирские семьи признавались менее обеспеченными и занимали 49-ю строку того же рейтинга.
Самые состоятельные российские семьи, по данным аналитиков, живут в Ямало-Ненецком автономном округе. Там у семей с одним ребенком после минимальных расходов оставалось 130 555 рублей, а у семей с двумя детьми — 114 760 рублей в месяц. Москва расположилась на 3-м месте, Санкт-Петербург — на 7-м.
В наименее выгодном положении среди российских регионов оказалась Кабардино-Балкарская Республика (85-е место). Остаток денег в семьях с одним ребенком в этом регионе оказался на уровне 10 471 рубля. Кабардино-балкарские семьи с двумя детьми после минимальных расходов и вовсе остаются в минусе (–1 220 рублей).
«Конечно, в реальности минимальные расходы семей могут быть и выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определённо, быть не могут», — подчёркивают составители рейтинга.
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