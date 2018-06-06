ЦБ нашел неожиданную угрозу пенсионной системе

Банк России выразил обеспокоенность поведенческой моделью поколения Y, не склонного к накоплению. Об этом сообщает РБК.

В документе «Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов» ЦБ указывает, что в долгосрочной перспективе поведенческая модель людей, родившихся в 1980-2000 годах, сможет подорвать «устойчивость существующей модели пенсионной системы».

ЦБ объясняет, что молодежь предпочитает тратить накопленные деньги на «получение качественных впечатлений» без ориентирования на перспективу.

Конечной ценностью для потребителя в Банке России назвали пользование, а не владение, и подчеркнули, что такая модель потребления может привести к отказу от потребности иметь предметы в собственности.