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ЦБ нашел неожиданную угрозу пенсионной системе
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ЦБ нашел неожиданную угрозу пенсионной системе 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Банк России выразил обеспокоенность поведенческой моделью поколения Y, не склонного к накоплению. Об этом сообщает РБК.
В документе «Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов» ЦБ указывает, что в долгосрочной перспективе поведенческая модель людей, родившихся в 1980-2000 годах, сможет подорвать «устойчивость существующей модели пенсионной системы».
ЦБ объясняет, что молодежь предпочитает тратить накопленные деньги на «получение качественных впечатлений» без ориентирования на перспективу.
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Конечной ценностью для потребителя в Банке России назвали пользование, а не владение, и подчеркнули, что такая модель потребления может привести к отказу от потребности иметь предметы в собственности.
«Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением», — говорится в документе.
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