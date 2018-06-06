Молодежь обвинили в угрозе пенсионной системе России

ЦБ увидел угрозу для пенсионной системы в образе жизни молодежи

Банк России считает проблемой поведенческую модель поколения Y, не склонного к накоплению. В документе «Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов» ЦБ указывает, что пока «поколение Y» (родившиеся в 1980–2000 годах) не требует радикальных перемен в содержании финансовых услуг. Однако в среднесрочной перспективе его поведенческая модель «может подорвать устойчивость существующей модели пенсионной системы», передает РБК.

В Банке России указывают, что прогресс коммуникационных технологий придал сильный импульс экономике совместного пользования, которую называют уберизацией. В отчете ЦБ подчеркивается, что такая модель потребления, основанная на совместном доступе к чему-либо, в перспективе может привести к отказу от потребности иметь предметы в собственности.

«Конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несет именно пользование, а не владение. Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением», — говорится в документе.

ЦБ предупреждает, что поведенческие нерациональности могут быть использованы финансовыми компаниями в недобросовестных целях. Регулятор предупреждает, что среди россиян «выявлено 14,4% носителей авантюрного финансового поведения», а 11,5% доверчивы к мошенникам.