Премьер Киргизии предложил снизить ставку по госипотеке до 6%

БИШКЕК , 6 июн — РИА Новости . Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что нынешняя ставка по госипотечному кредитованию в 8% является неподъемной для большинства госслужащих страны и потребовал ее снижения до 6%.

Государственная ипотечная компания (ГИК) была создана правительством Киргизии в конце 2015 года для удовлетворения социальных нужд государственных служащих, у которых нет возможности приобрести собственное жилье, и в первую очередь нацелена на кредитование бюджетников в регионах страны. Кредиты выдаются на 15 лет, первоначально кредиты выдавались под 10% годовых, а осенью прошлого года были снижены до 8%.

"Программа «Доступное жилье 2015-2020» должна соответствовать своему названию. Нынешние условия являются неподъёмными для большинства работников социальной сферы и государственных служащих. Улучшение условий ипотечного кредитования один из главных задач, стоящих перед правительством", — заявил премьер во время совещания в правительстве Киргизии, посвященном деятельности ГИК.

Председатель правления ГИК Бактыбек Шамкеев сообщил, что основным источником финансирования госипотеки является бюджетная ссуда в размере 2,8 млрд сомов (около $41 млн), выделенная правительством коммерческим банкам, участвующим в программе, под 2% годовых. Услуги коммерческих банков составляют 4%, а операционные расходы ГИК добавляют еще 2%.

Премьер заявил, что такое положение дел, когда коммерческие структуры зарабатывают на социально ориентированных проектах недопустимо. «Те, кто должен оказывать всяческое содействие реализации этого проекта и максимально упрощать условия получения кредита, думают только о доходе. Это неприемлемо. Мы из бюджета выделяем деньги не для того, чтобы увеличить прибыль комбанков и оплачивать заработную плату сотрудникам ипотечной компании», — подчеркнул он. Премьер также поручил проработать вопрос снижения кредитной ставки до 6% годовых.

По данным правительства Киргизии, в рамках программы госипотечного кредитования жильем обеспечено 3118 семей. Наряду с предоставлением кредитов на приобретение недвижимости, ГИК ведет строительство многоквартирных домов. После завершения строительства квартиры будут сданы в долгосрочную аренду с последующим выкупом сроком до 15 лет.

До настоящего времени ипотека не имеет распространения в Киргизии из-за крайне высоких процентных ставок по ипотечным кредитам, достигающим 20%, которые обусловлены высокими рисками заёмщиков и высокой стоимостью ресурсов, используемых банками. Правительство рассчитывает, что снижение ставок госипотеки «потянет» за собой весь жилищный рынок страны, вынуждая комбанки снижать ставки по кредитам.