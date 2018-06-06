Ещё
В Петербурге малоимущие семьи получат ежемесячные выплаты за первенца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге малоимущие семьи получат ежемесячные выплаты за первенца 

АиФ Санкт-Петербург 6 июня 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге малоимущим семьям ввели ежемесячную денежную выплату, передает ЗакС.
Семьи, в которых средний размер дохода на одного человека не превышает полутора прожиточных региональных минимумов (11 тыс. 868 рублей), помогут растить первенца. Добавка для «бедных» родителей установлена по всей стране с 1 января 2018 года.
Средства будут идти из федерального бюджета. Размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума для детей. В Петербурге он составляет 10 тыс. 367 рублей 90 копеек.
Закон распространяется только на детей, рожденных с 1 января 2018 года.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Глава ЦБ России предлагает поднять страховку по банковским вкладам Экс-президент Эстонии пригрозил России потерей Петербурга в случае атаки На Чемпионат мира по футболу в Петербург приедут 700 тысяч болельщиков
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8120
Европарламент готовит «конец интернету»32
Канада ответила на жесткие обвинения США
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение