В Петербурге малоимущие семьи получат ежемесячные выплаты за первенца

Санкт-Петербурге малоимущим семьям ввели ежемесячную денежную выплату, передает ЗакС.

Семьи, в которых средний размер дохода на одного человека не превышает полутора прожиточных региональных минимумов (11 тыс. 868 рублей), помогут растить первенца. Добавка для «бедных» родителей установлена по всей стране с 1 января 2018 года.

Средства будут идти из федерального бюджета. Размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума для детей. В Петербурге он составляет 10 тыс. 367 рублей 90 копеек.

Закон распространяется только на детей, рожденных с 1 января 2018 года.