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Кабмин поддержит законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции
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Кабмин поддержит законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции 

ТАСС 6 июня 2018
ГОРКИ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в среду планирует одобрить законопроект о внесении изменений в закон о Центральном банке, предусматривающий повышение штрафов для кредитных организаций за проведение сомнительных операций. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Мы вводим новый порядок расчета штрафа для недобросовестных кредитных организаций. По сути повышаются штрафы для тех банков, которые нарушают законы и проводят сомнительные операции, например по выводу денег или обналичиванию", — заявил Медведев.
По его словам, сейчас размер таких штрафов ограничен и составляет от 0,1 до 1% минимального уставного капитала. «Это совсем небольшие суммы и они никакого эффекта не оказывают. Законопроект предлагает привязать размер штрафа не к уставному капиталу, а что для банков всегда является гораздо более важным индикатором, к собственным средствам кредитных организаций», — сказал Медведев.
Как отметил премьер-министр, законопроект обеспечивает дифференцированный подход к банкам-нарушителям. «Такие меры ощутят в значительной степени крупные банки, потому что у них большой собственный капитал. Штрафы станут более существенными, а значит и более предпочтительными чем другие меры воздействия на кредитные организации, включая ограничения на проведение отдельных банковских операций», — заявил он.
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