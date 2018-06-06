Кабмин поддержит законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции

"Мы вводим новый порядок расчета штрафа для недобросовестных кредитных организаций. По сути повышаются штрафы для тех банков, которые нарушают законы и проводят сомнительные операции, например по выводу денег или обналичиванию", — заявил Медведев.

По его словам, сейчас размер таких штрафов ограничен и составляет от 0,1 до 1% минимального уставного капитала. «Это совсем небольшие суммы и они никакого эффекта не оказывают. Законопроект предлагает привязать размер штрафа не к уставному капиталу, а что для банков всегда является гораздо более важным индикатором, к собственным средствам кредитных организаций», — сказал Медведев.

Как отметил премьер-министр, законопроект обеспечивает дифференцированный подход к банкам-нарушителям. «Такие меры ощутят в значительной степени крупные банки, потому что у них большой собственный капитал. Штрафы станут более существенными, а значит и более предпочтительными чем другие меры воздействия на кредитные организации, включая ограничения на проведение отдельных банковских операций», — заявил он.