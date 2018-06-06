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Названы самые «денежные» профессии
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Названы самые «денежные» профессии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТАСС
По полмиллиона рублей в месяцу зарабатывают специалисты по продажам, главные бухгалтеры и каменщики.
Аналитики портала Jooble назвали профессии, позволяющие зарабатывать в месяц по полмиллиона рублей и более, пишут «Известия».
Так, на солидный заработок могут рассчитывать менеджеры по продажам недвижимости, земельных участков, металлообрабатывающих станков. Причем, чтобы так солидно зарабатывать, вовсе не обязательно работать в Москве.
Так, приглашаемому на работу в Калининграде главному бухгалтеру предлагают заработную плату в 800 тысяч рублей в месяц. Сметчик в Хабаровске — если такой найдется — может рассчитывать на 680 тысяч в месяц, каменщик в Уфе мог бы получать 700 тысяч рублей, а шлифовщик в Перми — 687 тысяч.
Потенциальные работодатели в качестве обязательного выдвигают требование о трудовом стаже не менее трех лет.
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