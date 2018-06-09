«ДОМ.РФ» и банк «Российский Капитал» снизили ставки по ипотеке

«ДОМ.РФ» и банк «Российский Капитал» (на 100% принадлежит «ДОМ.РФ») снизили ставки по ипотеке на 0,2—0,5 процентного пункта. Обновленные процентные ставки составляют:

8,75—9% годовых при покупке квартиры в новостройке;

9—9,25% годовых при приобретении готового жилья;

8,75—9% годовых при рефинансировании действующего ипотечного кредита в стороннем банке.

Внутри указанных диапазонов ставки варьируются в зависимости от соотношения К/З, которое может достигать 80%. Таким образом, минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% собственных средств клиента от стоимости жилья. Сумма кредита может достигать 20 млн рублей в Москве , области и Санкт-Петербурге и 10 млн рублей в иных регионах. Срок кредитования варьируется от 3 до 30 лет.

Продуктовый виджет

По кредитам на новостройки при покупке жилья у ряда застройщиков и для объектов СУ-155 независимости от размера К/З будет действовать единая ставка — 8,75% годовых. Также по этой программе предусмотрена скидка для льготных категорий заемщиков (многодетные семьи, участники программы ЖРС, жители Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона) — 0,25 п. п. от итогового размера ставки.

Помимо корректировки ставок по указанным программам также была отменена надбавка к ставке, действующая ранее при подтверждении дохода справкой по форме банка (ее размер составлял 0,5 п. п.).

Прочие условия кредитования не изменились. При отказе клиента от личного страхования надбавка к ставке составит 0,7 процентного пункта, а при получении кредита без подтверждения дохода (при первоначальном взносе от 50%) итоговая ставка увеличится на 0,5 п. п.