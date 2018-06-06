Кабмин расширил использование маткапитала

Москва , 6 июня — «Вести. Экономика». Кабмин РФ разрешил гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту.

В правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий внесено изменение, позволяющее гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, для погашения ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты возникновения обязательств по такому кредиту.

Принятое решение расширяет возможности использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, — отмечается в постановлении правительства.

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского капитала могут направляться на приобретение или строительство жилого помещения посредством любых сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления этих средств в том числе кредитной организации, предоставившей гражданину по кредитному договору денежные средства на эти цели.

Действовавшей до настоящего времени редакцией правил направления средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий (утверждены постановлением правительства от 12 декабря 2007 г. №862) было установлено, что средства материнского капитала могут быть направлены гражданином на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, обязательства по которым возникли у гражданина до возникновения права на получение материнского капитала.

При этом в соответствии с пунктом 3 правил средства материнского капитала могли быть направлены на погашение ипотеки независимо от даты возникновения обязательств по такому кредиту.

Таким образом, граждане не имели возможности направлять средства материнского капитала на уплату основного долга и процентов по кредитам, выданным на погашение ранее предоставленных ипотечных кредитов после возникновения права на материнский капитал.

Подписанным постановлением внесено изменение в пункт 3 правил, позволяющее гражданам направлять средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты возникновения обязательств по таким кредитам (до или после возникновения права на материнский капитал).

Принятое решение устраняет правовую неопределенность в вопросе использования материнского капитала для улучшения жилищных условий и расширяет возможности граждан для такого использования этих средств.