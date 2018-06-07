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Названы варианты выплат пенсионного капитала
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Названы варианты выплат пенсионного капитала 

Газета.Ru 7 июня 2018
Фото: ТАСС
Заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявил, что новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает три варианта пенсионных выплат, передает РИА «Новости».
По новым правилам будут осуществляться три варианта пенсионных выплат: срочные, бессрочные и гибридные.
По достижению пенсионного возраста будут существовать два варианта: продолжать накапливать средства или начать получать пенсию.
«Если вы приняли решение начать получать пенсию, вы можете выбрать один из трех вариантов пенсионного плана», — сказал Швецов во время выступления на Международном финансовом конгрессе.
По его словам, первый вариант является срочным планом выплат с ежегодной индексацией. В этом случае гражданин сам устанавливает срок получения пенсии и пенсионный фонд рассчитывает ежемесячный платеж. Если гражданин не дожил до конца срока, то неиспользованный остаток будет унаследован.
Второй вариант предполагает пожизненную пенсию, но без права наследования. Согласно третьему, гибридному варианту, будут происходить скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии.
«То есть, вы рассчитываете, что будете получать пенсию 20 лет, но тот платеж, который вам положен в случае срочного плана, ежегодно пересчитывается, и на следующий год, когда осталось 19 лет, они превращаются опять в 20 лет, и происходит некий переучет. Таким образом, вы гарантированы от того, что неиспользованный остаток перейдет по наследству, но с другой стороны, вы получаете пенсию до конца жизни», — пояснил Швецов.
Ранее в ЦБ заявили, что иррациональное финансовое поведение миллениалов может оказать негативное воздействие на пенсионную систему.
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