В России изменится график выплаты пенсий

График выплаты июньских пенсий изменится в связи с празднованием Дня России , сообщает портал «Daily Хайп».

Так, пенсионеры, которые обычно получают выплату 12 числа каждого месяца, в июне этого года получат ее или 11-го, или 13 июня, так как День России будет праздноваться именно 12-го.

Обусловлено это тем, что российское законодательство, а именно 885-й приказ Министерства труда и социальной защиты , подразумевает перенос даты выплаты пенсий на день вперед или назад, если она выпадает на выходной или праздник.