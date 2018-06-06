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В России изменится график выплаты пенсий
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В России изменится график выплаты пенсий 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
График выплаты июньских пенсий изменится в связи с празднованием Дня России, сообщает портал «Daily Хайп».
Так, пенсионеры, которые обычно получают выплату 12 числа каждого месяца, в июне этого года получат ее или 11-го, или 13 июня, так как День России будет праздноваться именно 12-го.
Обусловлено это тем, что российское законодательство, а именно 885-й приказ Министерства труда и социальной защиты, подразумевает перенос даты выплаты пенсий на день вперед или назад, если она выпадает на выходной или праздник.
В начале нынешней недели фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которым 82% россиян отрицательно воспринимают предложение повысить пенсионный возраст. По мнению 34% из них, это не позволит им дожить до пенсии или же сократит время, которое они на ней проведут.
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