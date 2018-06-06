Чиновники потребовали повышения зарплат

Участники исследования считают, что рост зарплат позволит привлечь на госслужбу квалифицированных сотрудников. Сотрудники министерств и ведомств также заявили о готовности сменить работу, если им предложат оклад на 40 тысяч рублей больше, чем сейчас.

По мнению 77 процентов респондентов, оплата их труда ниже, чем у наемных работников в коммерческом секторе.

Авторы исследования пришли к выводу, что для удовлетворения запросов чиновников фонд оплаты труда нужно увеличить на 307 миллиардов рублей. Сейчас этот фонд составляет около 270 миллиардов рублей.

По данным Росстата, в 2016 году средняя зарплата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей, а госслужащих в регионах — 45 тысяч рублей.