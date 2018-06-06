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Чиновники потребовали повышения зарплат
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Чиновники потребовали повышения зарплат 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники российских государственных учреждений выступили за повышение своих окладов на 60 процентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое НИУ ВШЭ и Всемирным банком.
Участники исследования считают, что рост зарплат позволит привлечь на госслужбу квалифицированных сотрудников. Сотрудники министерств и ведомств также заявили о готовности сменить работу, если им предложат оклад на 40 тысяч рублей больше, чем сейчас.
По мнению 77 процентов респондентов, оплата их труда ниже, чем у наемных работников в коммерческом секторе.
Авторы исследования пришли к выводу, что для удовлетворения запросов чиновников фонд оплаты труда нужно увеличить на 307 миллиардов рублей. Сейчас этот фонд составляет около 270 миллиардов рублей.
По данным Росстата, в 2016 году средняя зарплата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей, а госслужащих в регионах — 45 тысяч рублей.
Ранее российские чиновники попросили сократить им рабочие часы в дни матчей сборной России на ЧМ-2018. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев напомнил, что две игры национальной команды начнутся в 18:00 и 17:00 по московскому времени, поэтому госслужащие не успеют их посмотреть. По его мнению, чиновников необходимо отпустить с работы «хотя бы на два часа» раньше: госслужащим нужно время, «чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к просмотру».
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