Правительство обсуждает три варианта повышения пенсионного возраста

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву предлагают три варианта повышения пенсионного возраста. По словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, данный вопрос обсуждается на совещаниях у премьера «последние полгода минимум». Одно из них пройдет на этой неделе.

«ФедералПресс» напоминает, что Медведев месяц назад заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» подготовит и внесет предложения по повышению пенсионного возраста в Госдуму

В частности, министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложит два варианта повышения пенсионного возраста. Во-первых, это повышение возраста по выходу на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60. Во-вторых, это повышение до 62 и 60 лет соответственно. Минфин предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

Кроме того, на совещании планируется обсудить возможные варианты смягчения процесса пенсионной реформы. Например, оставить возможность досрочного выхода на пенсию, но с пропорциональным снижением ее размера за каждый недоработанный год. По словам источников, пенсионный возраст могут повысить уже с 2019 года.

Как ранее писал «ФедералПресс», согласно последним опросам, большинство россиян (82%) россиян выступает против повышения пенсионного возраста. По их мнению, такое решение не позволит им «дожить до пенсии или урежет пенсионный возраст».