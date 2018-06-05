Ещё
Правительство обсуждает три варианта повышения пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство обсуждает три варианта повышения пенсионного возраста 

РИА «ФедералПресс» 5 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву предлагают три варианта повышения пенсионного возраста. По словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, данный вопрос обсуждается на совещаниях у премьера «последние полгода минимум». Одно из них пройдет на этой неделе.
«ФедералПресс» напоминает, что Медведев месяц назад заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» подготовит и внесет предложения по повышению пенсионного возраста в Госдуму.
В частности, министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложит два варианта повышения пенсионного возраста. Во-первых, это повышение возраста по выходу на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60. Во-вторых, это повышение до 62 и 60 лет соответственно. Минфин предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.
Кроме того, на совещании планируется обсудить возможные варианты смягчения процесса пенсионной реформы. Например, оставить возможность досрочного выхода на пенсию, но с пропорциональным снижением ее размера за каждый недоработанный год. По словам источников, пенсионный возраст могут повысить уже с 2019 года.
Как ранее писал «ФедералПресс», согласно последним опросам, большинство россиян (82%) россиян выступает против повышения пенсионного возраста. По их мнению, такое решение не позволит им «дожить до пенсии или урежет пенсионный возраст».
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Правительство выбрало максимальный вариант повышения пенсионного возраста Набиуллина рассказала, почему пенсионные фонды сократили вложения в банки Главе Сбербанка понравилась идея повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8119
Европарламент готовит «конец интернету»32
Канада ответила на жесткие обвинения США
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение