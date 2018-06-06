Карта «Мир» станет проездным

Карта «Мир» станет единым проездным для всей России ​

Единая система позволит пассажиру, независимо от того, в какой город он приехал, не покупать местный проездной билет, если у него есть обычная бесконтактная карта "Мир", пояснил суть идеи Комлев.

"Он сможет не просто ею оплатить проезд, но и реализовать свои льготы или воспользоваться гибким тарифом", — сказал он.

По его словам, выбор именно карты "Мир" обусловлен тем, что она по определению есть у всех льготных категорий пассажиров.