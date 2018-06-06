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Карта «Мир» станет проездным
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Карта «Мир» станет единым проездным для всей России ​ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Единая система позволит пассажиру, независимо от того, в какой город он приехал, не покупать местный проездной билет, если у него есть обычная бесконтактная карта "Мир", пояснил суть идеи Комлев.
"Он сможет не просто ею оплатить проезд, но и реализовать свои льготы или воспользоваться гибким тарифом", — сказал он.
По его словам, выбор именно карты "Мир" обусловлен тем, что она по определению есть у всех льготных категорий пассажиров.
"Мы движемся к созданию единого для всей России транспортного предпроцессинга, который будет определять, разовая ли это поездка и полноценный платеж обычной картой или к карте привязан проездной и списывать надо по пониженному тарифу, либо держатель карты вообще льготник и ничего не платит, — рассказал Комлев. — То есть, если приходит транзакция с карты, номера которой в базе предпроцессинга нет, списываем по разовому тарифу, например 50 рублей, а если есть и, условно, она привязана к квартальному проездному, с карты деньги не списываются, только учитывается поездка в рамках предоплаты и периода валидации. Другая карта — из социального регистра, тогда просто фиксируется факт поездки, чтобы транспортный оператор по своему договору с городом получил компенсацию за то, что он вот эту бабушку, дедушку, многодетную маму провез бесплатно".
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