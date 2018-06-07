Правительство определилось с пенсионным возрастом

Концепция пенсионной реформы будет утверждена на заседании правительства России 14 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

За основу реформы будет взять вариант повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, но не исключен и более мягкий вариант — 65 для мужчин и 60 для женщин. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Большинство льгот по выходу на пенсию для различных категорий граждан предполагается оставить в силе, заявляют источники издания.