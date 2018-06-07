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Правительство определилось с пенсионным возрастом
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Правительство определилось с пенсионным возрастом 

Рамблер 1 час назад
Концепция пенсионной реформы будет утверждена на заседании правительства России 14 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
За основу реформы будет взять вариант повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, но не исключен и более мягкий вариант — 65 для мужчин и 60 для женщин. Официально эта информация пока не подтверждалась.
>> Три пути повышения пенсионного возраста
Большинство льгот по выходу на пенсию для различных категорий граждан предполагается оставить в силе, заявляют источники издания.
Ранее сообщалось, что свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста премьер-министру Дмитрию Медведеву представили Минтруд и Минфин. Минтруд предлагал два варианта реформы: первый предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин, второй — до 62 для мужчин и 60 для женщин. В Минфине же предлагали увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
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