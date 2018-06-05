Выглядит подозрительно: банкам разрешили блокировать карты

Госдума приняла закон о праве банков блокировать подозрительные транзакции

Банки получат право блокировать подозрительные операции клиентов и их карты на срок до двух дней. Соответствующий законопроект был принят Госдумой . Эксперты тревожатся, что закон дает широкие полномочия банкам. Кредитные организации смогут требовать с получателей средств дополнительные подтверждающие документы, говорят юристы.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, направленный на противодействие хищению денежных средств при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Как рассчитывает председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , закон вступит в силу со второй половины этого года.

В случае так называемой «сомнительной» транзакции банк должен будет связаться с владельцем счета, а если он не выйдет на связь, то приостановить или заблокировать не более чем на два дня совершение операции и электронное средство платежа — в том числе банковскую карту, электронный кошелек, мобильное приложение и т.д.

Предполагается, что в течение этого срока банк сможет получить подтверждение операции. Как поясняет Аксаков, по истечении двух дней, если владелец счета не выйдет на связь, банк все равно проведет операцию.

Блокировать переводы банк будет, если увидит «признаки совершения денежного перевода без согласия плательщика».

Впрочем, банки также смогут, если увидят «дополнительные признаки» совершения подобных операций, заблокировать сомнительную транзакцию.

«Учитывая то, что перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика не является универсальным, законопроектом предусматривается право кредитных организаций в зависимости от их деятельности устанавливать дополнительные признаки совершения перевода денежных средств без согласия плательщика», — говорится в документе.

Если бабушка находится в России , а платеж по ее карте совершается с Каймановых островов, то очевидно, что операция это мошенническая и банк должен ее блокировать, приводит Аксаков пример, который банк отнесет к «транзакциям без согласия плательщика».

Закон также дает возможность юрлицам при проведении сомнительной транзакции обратиться в банк и попросить его незамедлительно связаться с банком-получателем средств юрлица. По задумке депутатов, это позволит оперативно блокировать денежные средства в банке-получателе. Если получатель денежных средств не сможет предоставить документы, подтверждающие право на переведенные средства, то деньги будут отправлены обратно юрлицу. Для физических лиц таких полномочий в законопроекте не предусмотрено.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, сейчас «отсутствие правового механизма приостановления перевода денежных средств не позволило предотвратить убытки клиентов даже в тех случаях, когда сообщение об отсутствии согласия клиента на осуществление перевода поступило в банк плательщика еще до зачисления денежных средств получателю».

Принятие документа депутаты обосновывают защитой наших граждан от несанкционированных переводов.

В прошлом году было совершено порядка 300 тысяч таких операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на общую сумму более 1 млрд рублей.

По мнению Аксакова, принятие законопроекта снизит число мошенничеств как минимум на половину.

Однако Георгий Баганов, адвокат BGP Litigation, считает, что блокировка средств «без согласия плательщика» будет «весьма спорным моментом». Учитывая, что банк сам сможет предусматривать такие случаи, «может появиться негативная практика их расширенного трактования кредитными организациями», говорит он.

Кроме того, юрист считает, что возможность банка отказывать получателю средств, если он не предоставил дополнительные доказательства (счета-фактуры, накладные и т.д.), дает кредитным организациям «право определять, обосновывают ли документы платеж». «Банки не обладают и не должны обладать такими функциями, кроме ограниченных случаев, которые уже предусмотрены законом», — считает юрист.

Другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что цель законопроекта не только защита граждан, а борьба с теневой экономикой и практикой компаний по обналичиванию через банковские переводы.

По словам Анатолия Аксакова, законопроект действительно позволит бороться с сомнительными операциями, хотя основная цель документа все же защита граждан от мошеннических операций.

«На данный момент большинство кредитных организаций как минимум Топ-20 уже давно активно используют в работе сложные системы маркеров, позволяющие в режиме реального времени блокировать сомнительные операции, если предполагают, что они не санкционированы клиентом, либо несут в себе повышенные риски мошенничества», — поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Но отдельного закона, касающегося такой активности, до сих пор не было, поясняет он.

Документ предоставит банкам большую свободу в вопросе блокировки таких сомнительных транзакций и даст возможность получать о них данные регулятору, говорит Алана Батырова, юрист правового департамента HEADS Consulting.

«Учитывая, что физические лица привлекаются участниками теневой экономики для своих операций, как и компании, то они точно так же могут быть интересны регулятору», — констатирует она.

Так, согласно обнародованной недавно статистике ЦБ , за прошлый год объем сомнительных операций составил 422 млрд рублей, из которых 326 млрд рублей составили операции по обналичиванию.

Как стало известно из данных ЦБ, авансирование импорта товаров в 2017 году стало основным каналом по сомнительному выводу средств за рубеж, оно составило 24% (23 миллиарда рублей) от общего объема таких операций.

Также в пятерку крупных каналов вошли переводы по сделкам с услугами (22% или 21 млрд руб.), переводы по исполнительным документам через федеральную службу судебных приставов (20% или 19 млрд руб.), переводы по сделкам с ценными бумагами (14% или 13 млрд руб.) и импорт товаров в рамках таможенного союза (13% или 13 млрд руб.).

При этом, как обращает внимание Батырова, большая доля операций пришлась на обналичивание средств со стороны физлиц — 47% или 152 млрд рублей. Поэтому очевидно, что переводы со стороны физлиц через банки будут полем для проверок регулятора, добавляет она.