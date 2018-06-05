Челябинским семьям добавили вариантов для траты материнского капитала

Дмитрий Медведев. С этого года челябинцы смогут воспользоваться средствами материнского капитала для погашения ипотеки, которую взяли после рождения второго и последующих детей. Такие изменения утвердил премьер-министр России

Правительство сняло ограничения на право использования маткапитала для погашения ипотеки. До сих пор средства можно было использовать на погашение займов, оформленных для выплаты ранее взятой ипотеки. Но при условии, что кредит был взят до рождения второго и последующих детей.

— Это не очень удобно. Людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами, — цитирует премьера « Российская газета ». — Я подписал постановление правительства, которое даёт право расходовать средства материнского капитала на перекредитование в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. То есть и до, и после рождения второго ребёнка и последующих детей.

Челябинской области 224 тысячи семей получили маткапитал, половина из них воспользовалась им. Чаще всего южноуральцы направляют средства на покупку жилья и ежемесячные выплаты. На эти цели выплачено более 66 миллиардов рублей. Из них 95 процентов владельцев маткапитала направляют эти средства на покупку жилья. Об этом ранее сообщил управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Виктор Чернобровин.

С 1 января этого года южноуральцы, в семье которых появился второй ребёнок, начали получать ежемесячные выплаты из маткапитала. По предварительной оценке регионального отделения ПФР, на эти цели может уйти порядка 617 миллионов рублей. С этого года южноуральцам также стало проще направлять материнский капитал на оплату детсадов и других услуг для дошколят. Причём теперь не нужно ждать, когда второму ребёнку исполнится три года — тратить деньги можно сразу. Смягчились и требования к вузам, школам и колледжам.