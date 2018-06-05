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Закон о противодействии хищениям с карт в РФ может участить их блокировки — омбудсмен
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Закон о противодействии хищениям с карт в РФ может участить их блокировки — омбудсмен 

Прайм 5 июня 2018
МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Существует опасность того, что после принятия Госдумой закона, разрешающего кредитным организациям блокировать подозрительные операции, банки будут слишком часто прибегать к этой мере, заявил РИА Новости финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Госдума ранее во вторник приняла закон, направленный на противодействие хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, который позволит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента установит Банк России.
"Да, такая опасность есть, хотя в законе и написано, что банк должен переспросить клиента. Но будет ли он стараться переспрашивать? Вопрос в правоприменительной практике", — ответил омбудсмен на вопрос, есть ли опасения, что банки будут часто блокировать операции клиентов.
"Это очень неопределенный закон, очень сильно зависящий от исполнителя", — добавил он.
Медведев отметил, что пока рано говорить о действенности нового закона, поскольку предыдущие попытки властей улучшить ситуацию с хищениями с карт практически не дали результата.
"Дело в том, что есть закон "О национальной платежной системе", который должен был обеспечить гражданам сохранность их средств в случае, если они достаточно быстро реагируют на исчезновение денег. Оказалось, что эта 9 статья совсем не работает. Ее смысл в том, что если клиент банка замечает, что у него сняли деньги с карты, и успевает в течение суток сообщить своему банку, то банк должен вернуть клиенту его деньги, а потом пытаться понять, кто виноват. Но такого почти никогда не происходит. Посмотрим, как этот новый закон будет работать", — заключил омбудсмен.
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