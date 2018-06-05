Ещё
Власти Подмосковья рассказали об организации детского отдыха в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Подмосковья рассказали об организации детского отдыха в Крыму 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Подмосковных детей отправят на отдых в оздоровительные детские лагеря Крыма, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 5 июня.
«В Крым поедут 4,5 тысячи детей. Первая смена детей в Крым уже уехала, это 762 человека», —сказала Фаевская.
Она добавила, что в оздоровительные центры Краснодарского края отправят порядка четырех тысяч детей.
Накануне губернатор Мособласти Андрей Воробьев сообщил о выделении около двух миллиардов рублей на развитие загородных детских лагерей в Подмосковье. Он подчеркнул, что учреждения должны соответствовать самым высоким стандартам.
Всего на территории региона этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»502
В России появился новый штраф51
В Донбассе погиб брат Гонгадзе90
Поклонская ответила на обвинения в безумии179
Банки получили право блокировать карты россиян187
Видео
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:31
Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
Новости Москвы
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение