В Волгограде более 3000 семей обратились за сертификатами на маткапитал

Волгоградской области с начала текущего года за сертификатами на материнский капитал в Пенсионный фонд обратилось более 3000 семей.

Как сообщили в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, на сегодняшний день владельцы сертификатов могут направить средства маткапитала на улучшение жилищных условий, образование, накопительную пенсию мамы, реабилитацию детей-инвалидов, а также на дошкольное образование. С января 2018 года ежемесячные выплаты МСК получают семьи с низким доходом. В Волгоградском регионе они составляют 9 664 рубля. Отметим, чаще всего денежные средства маткапитала владельцы направляют на улучшение жилищных условий. Этой возможностью в первом квартале текущего года воспользовались 4386 семей. Напомним, сумма семейного капитала на сегодняшний день составляет 453 тысячи 26 рублей. Действие Программы материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года. В Волгоградской области за 2017 год было выдано 9950 сертификатов.