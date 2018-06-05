Ещё
В Волгограде более 3000 семей обратились за сертификатами на маткапитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

В Волгограде более 3000 семей обратились за сертификатами на маткапитал 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области с начала текущего года за сертификатами на материнский капитал в Пенсионный фонд обратилось более 3000 семей.
Как сообщили в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, на сегодняшний день владельцы сертификатов могут направить средства маткапитала на улучшение жилищных условий, образование, накопительную пенсию мамы, реабилитацию детей-инвалидов, а также на дошкольное образование. С января 2018 года ежемесячные выплаты МСК получают семьи с низким доходом. В Волгоградском регионе они составляют 9 664 рубля. Отметим, чаще всего денежные средства маткапитала владельцы направляют на улучшение жилищных условий. Этой возможностью в первом квартале текущего года воспользовались 4386 семей. Напомним, сумма семейного капитала на сегодняшний день составляет 453 тысячи 26 рублей. Действие Программы материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года. В Волгоградской области за 2017 год было выдано 9950 сертификатов.
АиФ Волгоград: последние новости
В волгоградском аэропорту экстренно сел самолет из-за разгерметизации 2 волгоградских ИП попали в топ-15 крупнейших исполнителей госзаказов в РФ Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев об активизировавшихся мошенниках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии140
Банки получили право блокировать карты россиян179
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе95
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение