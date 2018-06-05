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Банки смогут блокировать карты при подозрительных действиях с ее средствами
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Банки смогут блокировать карты при подозрительных действиях с ее средствами 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Госдума приняла закон. Он позволяет банкам при подозрении на несанкционированный перевод денег с карт клиентов приостанавливать их работу. При подозрительных операциях с картой, банк свяжется с клиентом, который сможет подтвердить совершение той или иной операции. Признаки осуществления подозрительных переводов будут опубликованы на официальном сайте Центробанка.
Как писала «Русская планета», власти в очередной раз расширили сферу использования материнского капитала. Теперь он может быть направлен на погашение ипотечного кредита. При этом не имеет значения, когда этот кредит был получен — до рождения ребенка, на которого предоставлена выплата, или после.
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