Банки смогут блокировать карты при подозрительных действиях с ее средствами

Госдума приняла закон. Он позволяет банкам при подозрении на несанкционированный перевод денег с карт клиентов приостанавливать их работу. При подозрительных операциях с картой, банк свяжется с клиентом, который сможет подтвердить совершение той или иной операции. Признаки осуществления подозрительных переводов будут опубликованы на официальном сайте Центробанка

Как писала «Русская планета», власти в очередной раз расширили сферу использования материнского капитала. Теперь он может быть направлен на погашение ипотечного кредита. При этом не имеет значения, когда этот кредит был получен — до рождения ребенка, на которого предоставлена выплата, или после.