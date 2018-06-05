Омбудсмен прокомментировал закон о противодействии хищениям с карт

Госдума ранее во вторник приняла закон, направленный на противодействие хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, который позволит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента установит Банк России

"Да, такая опасность есть, хотя в законе и написано, что банк должен переспросить клиента. Но будет ли он стараться переспрашивать? Вопрос в правоприменительной практике", — ответил омбудсмен на вопрос, есть ли опасения, что банки будут часто блокировать операции клиентов.

"Это очень неопределенный закон, очень сильно зависящий от исполнителя", — добавил он.

Медведев отметил, что пока рано говорить о действенности нового закона, поскольку предыдущие попытки властей улучшить ситуацию с хищениями с карт практически не дали результата.