ЦБ отметил снижение норматива достаточности базового капитала Плюс Банка

Норматив достаточности базового капитала Плюс Банка в период с 17 мая по 24 мая 2018 года находился ниже порогового значения 2%, следует из релиза Центробанка

«Банк России в соответствии с требованиями п. 2.3.4 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (»Базель III»)» информирует о том, что согласно отчетности ПАО «Плюс Банк» (регистрационный номер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже, определенного пунктом 2.3.4 положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 17 мая 2018 года по 24 мая 2018 года)», — отмечается в сообщении.

Минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено на уровне 4,5%.