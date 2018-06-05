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Три пути повышения пенсионного возраста
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Медведеву предложили три варианта повышения пенсионного возраста 

Ведомости 2 часа назад
Премьер Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание, на котором будут обсуждаться три варианта повышения пенсионного возраста, сообщил РБК со ссылкой на два близких к правительству источника и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сказала РБК, что повышение пенсионного возраста обсуждается на совещаниях у премьера «последние полгода минимум», и одно из них будет на этой неделе.
По данным издания, с основным докладом выступит министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Минтруд предложит два варианта повышения пенсионного возраста. Первый предусматривает повышение возраста выходу на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60, второй вариант — до 62 и 60 лет соответственно. Еще один вариант предлагает Минфин — поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Минтруд отказался от комментариев. Минфин в середине мая сообщал, что ведомство не направляло в правительство предложений касательно повышения пенсионного возраста.
Федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям», что правительство обсудит указанные три варианта повышения пенсионного возраста.
Источник РБК говорит, что на совещании могут обсудить возможные варианты смягчения процесса пенсионной реформы. Речь может пойти о возможности досрочного выхода на пенсию, но с пропорциональным снижением ее размера.
Медведев в начале мая заявлял, что правительство в самой короткой перспективе подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста. Премьер подчеркивал, что действующие возрастные границы выхода на пенсию (55 для женщин, 60 для мужчин) устанавливались в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни в стране составляла около 40 лет, сейчас же ожидаемая продолжительность жизни в России превышает 72 года.
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Комментарии70  Ещё 4 источника 
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