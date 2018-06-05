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Россияне боятся не дожить до пенсии
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Россияне признались в страхе не дожить до пенсии 

Дни.ру 15 минут назад
Фото: globallookpress.com
Подавляющее большинство россиян не одобряют идею повышения пенсионного возраста. Граждане боятся просто не дожить до времени выхода на заслуженный отдых.
Большую часть россиян устраивает нынешний возраст выхода на пенсию, и они не хотели бы его повышения. Такие данные следуют из опроса Фонда "Общественное мнение", в котором приняли участие полторы тысячи человек из различных регионов.
Лишь 9% граждан поддерживают идею повышения пенсионного возраста в России. Те, кто подобную инициативу не одобряют, обосновывают свою точку зрения малой вероятностью дожить до установленной планки. Кроме того, россияне не согласны с необходимостью "слишком долго работать", передает официальный сайт ФОМ.
Стоит отметить, что когда речь зашла о более конкретных вещах, часть опрошенных ответили иначе. Более четверти из них признали, что нынешние пороги выхода на пенсию занижены. Такая разница в оценках говорит о том, что успех реформы будет во многом зависеть от того, как ее преподнести.
Напомним, сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Правительство России пообещало подготовить законопроект, сдвигающий границы пенсионного возраста. По мнению Минтруда, его необходимо повысить на пять лет для обеих групп, по мнению Минфина — на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин.
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