Маткапитал можно будет потратить на погашение любого кредита

Кабинет министров накануне объявил о новых правилах траты маткапитала.

Теперь его разрешается направить на погашение любого кредита (разумеется, ипотечный тут не исключение) вне зависимости от того, когда он был взят. Таким образом, под новое правило подпадают все кредиты, выданные уже после оформления маткапитала для рефинансирования прежних кредитов.

Прежде у счастливых получательниц данного капитала матерей не было возможности направить его на уплату кредитов, выданных уже после после появления права на него.