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Медведев сегодня обсудит пенсионную реформу с руководством «Единой России»
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Медведев сегодня обсудит пенсионную реформу с руководством «Единой России» 

Авторадио 14 часов назад
Фото: Русская Весна
Премьер рассчитывает на активное взаимодействие правительства и парламента по этому вопросу. Глава кабинета министров может обсудить законопроект с руководством Госдумы и партии в формате вопрос-ответ — пишет газета «Ведомости». Согласно инициативе правительства, со следующего года в стране начнется повышение пенсионного возраста. Это будет сделано поэтапно, таким образом, к 2034 году мужчины смогут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года. Как заявляют власти, ключевой задачей реформы является увеличение размеров пенсий. Так, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой в следующем году этот показатель может вырасти в среднем на одну тысячу рублей в месяц. Первое чтение законопроекта в Госдуме может пройти в следующем месяце.
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