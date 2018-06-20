Медведев сегодня обсудит пенсионную реформу с руководством «Единой России» 

Премьер рассчитывает на активное взаимодействие правительства и парламента по этому вопросу. Глава кабинета министров может обсудить законопроект с руководством Госдумы и партии в формате вопрос-ответ — пишет газета «Ведомости». Согласно инициативе правительства, со следующего года в стране начнется повышение пенсионного возраста. Это будет сделано поэтапно, таким образом, к 2034 году мужчины смогут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года. Как заявляют власти, ключевой задачей реформы является увеличение размеров пенсий. Так, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой в следующем году этот показатель может вырасти в среднем на одну тысячу рублей в месяц. Первое чтение законопроекта в Госдуме может пройти в следующем месяце.