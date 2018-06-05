Маткапитал наличными

В феврале у нас родился второй ребёнок, через месяц мы получили сертификат на маткапитал. Можно ли ещё обратиться за выплатой из капитала наличными?

Сергей Тодоров

«Семьи, в которых в 2018 году был рождён или усыновлён второй ребёнок, имеют право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала, если их доход не превышает 14 500 руб. (1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного населения) на каждого члена семьи, включая новорождённого. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка (в Омской области — 9323 руб.), он выплачивается до достижения вторым ребёнком возраста полутора лет.

Использовать средства можно на любые нужды семьи. В регионе более 90 семей обратились за назначением этой выплаты».