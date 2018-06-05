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Майские указы помогли российским ученым
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Майские указы помогли российским ученым 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Оклады российских научных сотрудников за год увеличились на 136% — до 95,5 тыс. рублей. Об этом пишет газета "Известия".
По данным издания, в свою очередь зарплаты преподавателей выросли на 58% — до 78 тыс. рублей.
Как отмечается, оклады врачей за год выросли на 48% — до 73 тыс. рублей.
При этом общая оплата труда за год увеличилась на 11% и составила 42,3 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что зарплаты самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20%.
Также стало известно, что самая низкая зарплата в России у работающих на производстве одежды.
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