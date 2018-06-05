Банки сыграют на чемпионате мира — 2018

Первый в России чемпионат мира по футболу, как любой большой праздник, — отличный повод для банков привлечь новых клиентов и стимулировать держателей карт больше тратить. К нему ряд банков приготовили клиентам специальные продукты или усовершенствовали существующие. Их клиенты могут рассчитывать на повышенные бонусы за спортивные покупки по картам, специальные условия по вкладам, призы и сувениры, но лишь при определенных условиях.

С кэшбэком на футбол

Большинство банковских новшеств к ЧМ-2018 касается платежных карт. Одни банки раздают щедрые тематические бонусы держателям карт, другие — проводят розыгрыши призов и подарков среди новых клиентов.

Некоторые банки выпустили специальные карты к ЧМ-2018. Например, Сбербанк недавно предложил клиентам кредитные карты Visa с кэшбэком 20% при оплате в спортивных магазинах, 5% — в кафе и ресторанах, 0,5% — за остальные расходы. Кэшбэк начисляется бонусами «Спасибо» — не более 3000 бонусов за спорттовары и не более 2000 бонусов в кафе ежемесячно. Но эти повышенные отчисления действуют по картам Сбербанка лишь до конца года.

Ранее карты к ЧМ-2018 со специальными привилегиями для спортивных фанатов появились в том числе у « Тинькофф банка », «Русского стандарта» и Альфа-банка

По дебетовой карте «Тинькофф» Visa FIFA World Cup Edition кэшбэк в бонусах на спорттовары до конца лета составляет 10% (максимум — 5000 руб. за весь срок акции). Кэшбэк по футбольным дебетовым и кредитным картам «Русского стандарта» — 20% на товары для спорта и 10% — на фастфуд (до 30 июня). Кроме того, «Русский стандарт» обещает на месяц увеличить кэшбэк еще на 10%: за оформление карты в городе проведения ЧМ-2018 во время его проведения, за каждый гол сборной России, а также за каждый выход сборной в следующий этап. Кэшбэк увеличивается сразу же после наступления этих событий, утверждает представитель банка, и с этого момента действует месяц. Однако заработать астрономические суммы ни при каком футбольном раскладе на бонусах «Русского стандарта» не получится. Максимальная сумма повышенного кэшбэка — 1000 руб. в месяц в каждой категории, уточнил представитель банка.

Альфа-банк до 30 июня из средств, потраченных по карте чемпионата мира, возвращает 3% за все покупки, 5% — за покупки у Adidas и McDonald’s (по 3 и 5 баллов соответственно на каждые 100 руб. покупки). Баллы кэшбэка меняются на билеты ЧМ-2018, сувениры от банка или рубли, но по курсу, где рубль равен двум баллам. Если в дополнение к карте клиент открывает футбольный накопительный счет, он получает 10% годовых на остаток баллами при тратах от 15 000 руб. в месяц.

А вот банк «Открытие» только готовится выпустить карты с символикой ЧМ-2018 и кэшбэком, но пока не раскрыл, с каким именно.

«По нашим наблюдениям, клиенты, участвующие в акциях, посвященных крупным мероприятиям, как ЧМ-2018, увеличивают обороты по картам в среднем на 10-12%», — говорит директор по розничному бизнесу банка «Восточный» Алексей Крейтор. Этот банк уже давно выпускает спортивные карты с 5%-ным кэшбэком. По словам Крейтора, интерес к ним с приближением чемпионата вырос, за последние два месяца продажи карты «Спортивная» увеличились более чем в два раза.

Это розыгрыш!

Банк ВТБ также не стал вводить специальные карты или менять условия действующих, а просто предложил клиентам стандартную дебетовую «Мультикарту» в футбольном дизайне (выдается до 15 июня). Клиенты банка оформили 75 000 футбольных «Мультикарт», говорит представитель ВТБ.

ВТБ и некоторые другие банки, в частности «Тинькофф», Альфа-банк, решили предложить азартным держателям карт розыгрыши футбольных призов. В розыгрыше ВТБ участвуют все его карты Visa: баллы за прошлые покупки можно потратить на попытку выиграть билеты на ЧМ-2018 и другие призы на специально созданном игровом сайте «Арена мечты».

Обладателям футбольных карт Visa Альфа-банка, которые потратили с них минимум 15 000 руб. в месяц, также предлагается выиграть билеты на матчи.

До 13 мая розыгрыш проводил и «Тинькофф банк». Тратиться было не нужно: на странице акции можно было выбрать сборную и поделиться этим в соцсетях — тогда появляется шанс получить билет на матч с ее участием. В этой акции также участвуют только владельцы футбольной карты «Тинькофф».

Подобные акции нужны для того, чтобы увеличить траты держателей карт и привлечь новых клиентов, не скрывает представитель ВТБ.

Карточные бонусы к чемпионату помогают вовлекать клиента в более активные траты, согласен управляющий директор НРА Павел Самиев

Вклад в победу

ЧМ-2018 не обошел стороной и вклады. Правда, таких предложений немного. В основном банки используют футбольную тему в названиях вкладов. До 15 июля специальный футбольный депозит в долларах «Ставка на победу» сроком 181-365 дней можно открыть в Московском индустриальном банке . Его ставка — 2% годовых (при максимальной ставке базовых вкладов в банке — 1,75% годовых). По 31 августа футбольный сезонный вклад сроком 270 дней с доходностью 6,5% «MTC в игре!» действует в МТС-банке

А вот СДМ-банк решил подогреть интерес болельщиков к состязаниям, увязав ставку вклада с результатами национальной сборной. До 1 июля в нем действует пополняемый вклад «Чемпион» сроком 367 дней со начальными ставками 6,65-7,35% годовых в зависимости от суммы. Ставка вклада может увеличиться в зависимости от успехов сборной России на чемпионате: в случае ее выхода в 1/8 финала она увеличится на 0,1% годовых, в четвертьфинал — еще на 0,25% годовых, в финал — еще на 0,5% годовых. Повышение будет происходить со следующего дня после выхода в соответствующую стадию, объяснил представитель СДМ-банка.

«Общее приподнятое настроение части клиентов к ЧМ-2018 — это также возможность для банков протестировать на аудитории новые рекламные ходы: как показывает практика, перед грандиозными событиями люди более восприимчивы к специальным бонусам и акциям по банковским продуктам», — говорит Самиев.