Возможностей использования маткапитала в России стало ещё больше 

Новый документ подписал премьер Дмитрий Медведев. В России расширили возможности использования материнского капитала — теперь деньги можно направить на кредит, в том числе ипотечный, на приобретение или строительство жилья вне зависимости от даты оформления договора. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства в понедельник, 4 июня. Ранее использовать средства материнского капитала можно было при перекредитовании только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребёнка. Сумма маткапитала, которую дают мамам после рождения второго и последующего ребёнка, составляет 453 тыс. рублей. Кроме того, ранее Воронежская облдума ввела новые возможности для использования регионального материнского капитала — он составляет 116 тыс. рублей на третьего и каждого последующего ребёнка. Теперь выплату можно оплачивать дошкольное образование, не дожидаясь, когда ребёнку исполнится 2 года. Материнский капитал можно также использовать на покупку или строительство жилого помещения, погашение жилищного займа, в качестве первоначального взноса на покупку жилья по ипотеке. Деньги можно направить на обучение детей в государственных и негосударственных, но прошедших государственную аккредитацию образовательных учреждениях, или на ежемесячные выплаты или накопительную часть трудовой пенсии. Екатерина Трещикова