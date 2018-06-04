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Материнским капиталом разрешили гасить кредиты
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Материнским капиталом разрешили гасить кредиты 

Москва24 22 часа назад
Фото: Москва24
Материнский капитал можно теперь использовать на перекредитование. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Сейчас средства маткапитала можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство или покупку жилья, но только если эти финансовые обязательства появились до рождения второго ребенка или последующих детей.
Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание сложившую в последнее время тенденцию по снижению ипотечных ставок. Она отметила, что большое число семей с материнским капиталом пожелали направить его на рефинансирование кредитов. По мнению Голиковой, потенциально новой возможностью могут воспользоваться 1,9 миллиона семей.
Она рассказала, что с 2007 года материнский капитал получили 8 миллионов 550 тысяч семей. При этом 5,1 миллиона полностью потратили средства,
"Сейчас с учетом нового демографического пакета, с учетом того, что семьям предоставлена возможность получать денежные выплаты на второго, третьего и последующего детей, на 30 мая для получения средства из материнского капитала на этих цели подано 8 тысяч 817 заявлений, по 5 тысячам 940 уже пошли выплаты", — отметила вице-премьер.
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