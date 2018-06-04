Возможности маткапитала расширили

Медведев расширил возможности использования материнского капитала

Материнский капитал можно теперь использовать на перекредитование вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , о чем сообщил на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства напомнил, что сейчас средства маткапитала можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство и приобретение жилья, но только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка или последующих детей.

"Это не очень удобно, людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами", — считает глава кабмина.

Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, которое "дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, до и после рождения второго ребенка и последующих детей".

Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что "в последнее время в РФ сложилась тенденция по снижению ставок по ипотеке, и довольно большое количество семей, которые имеют материнский капитал, выразили желание направить его на рефинансирование кредитов".

"Такой возможности у них не было, но подписанное постановление такую возможность предоставляет", — отметила она.

По мнению Голиковой, потенциально новой возможностью могут воспользоваться 1,9 млн семей.

"На протяжении всего периода времени [действия материнского капитала] из общего количества семей, которые решили воспользоваться материнским капиталом, на жилье направили эти средства 5,3 млн семей", — сказала вице-премьер. По ее словам, из этого количества 3,4 млн семей направили деньги на погашение кредитов, что составило 1,3 трлн рублей, еще 1,9 млн семей направили средства материнского капитала на приобретение жилья, что составило 0,7 трлн рублей.

"Материнский капитал с момента начала действия этой программы (с 1 января 2007 года) получили 8 млн 550 тыс. семей, 5,1 млн семей уже полностью использовали средства", — сказала Голикова.

По ее данным, на образование детей на 1 мая 2018 года материнский капитал потратили 537,3 тыс. семей на 31,4 млрд рублей.

"Сейчас с учетом нового демографического пакета, с учетом того, что семьям предоставлена возможность получать денежные выплаты на второго, третьего и последующего детей, на 30 мая для получения средства из материнского капитала на этих цели подано 8 тыс. 817 заявление, по 5 тыс. 940 уже пошли выплаты", — подчеркнула вице-премьер.

Она считает, что расширение возможностей использования маткапитала будет иметь положительный эффект на только для демографии, но и социального положения семей.