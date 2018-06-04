Лето в Крыму: мост подрезал крылья

Авиакомпании прогнозируют на это лето снижение перелетов в Крым почти на четверть — на 551 тыс. пассажиров. Причин несколько — рост цен на керосин и открытие Крымского моста, перетянувшего на себя часть пассажиропотока. И конечно, качество сервиса, несравнимое с турецким направлением.

Емкость планируемых авиарейсов в Крым в летнем сезоне у авиакомпаний РФ упала на 22,2%, или на 551 тысячу мест. Это следует из расчетов Транспортной клиринговой палаты (ТКП) на основе расписаний, сообщил в понедельник «Коммерсант».

Прошлым летом на этом направлении было «выставлено» порядка 2,7 миллиона кресел, а в этом году — около 2,1 миллиона. Больше всех емкости сократили « Уральские авиалинии » — на 187 тысяч кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тысячи кресел (27%), «Аэрофлот» — на 51 тысячу (14%), «Россия» — на 74 тысячи (13%), «Глобус» (входит в S7 ) — на 42 тысячи (13%).

Открыли мост и туристы пересели на авто

Участники рынка называют, как минимум, три причины сокращения планируемого пассажиропотока. Открытие Крымского моста — одна из них.

Перевозчики начали пересмотр программ, понимая, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт. Эта причина выглядит убедительно.

Крымский мост был торжественно открыт 15 мая президент России Владимиром Путиным . Полноценное движение было запущено утром 16 мая. За первые выходные после запуска движения по мосту через Керченский пролив был установлен рекорд трафика дороги между Крымом и Кубанью. Суммарно за пять суток мостом воспользовались почти 90 тысяч машин, мотоциклов и автобусов. Чуть больше людей направлялись в Крым, нежели в Краснодарский край : почти 46 тысяч автомобилей против примерно 44 тысяч.

Вторая причина возможного снижения количества полетов — рост аэропортовых тарифов в Симферополе . Тарифы выросли в 1,5-2 раза.

Аэропорт Симферополя с 1 июня объявил, что сбор за взлет-посадку, включая НДС составит 624 рубля, за обеспечение авиабезопасности — 408 рубля (для российских перевозчиков), обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях — 461 руб., предоставление аэровокзала на рейсах по России — 285 руб. на пассажира.

Инвестиции требуется вернуть

Руководство аэропорта Симферополя объясняет рост тарифов необходимостью инвестиций в новую инфраструктуру.

Потребуется вернуть 32 млрд руб. При этом 30% из них — средства инвесторов, остальное — кредиты банков.

Тарифы сопоставимы с аналогичными сборами для других построенных и реконструируемых российских аэропортов, утверждает руководство. При этом доля аэропортовых сборов в себестоимости полетов, как правило, не превышает 10%. Соответственно прогнозируется, то цена кресла вырастет лишь на несколько десятков рублей.

Кроме того, перевозчики отмечают убыточность полетов в регион, в том числе из-за роста цен на топливо в Симферополе: в 2017 году тонна авиакеросина стоила 41,5 тыс. руб., с начала этого — уже 50 тыс.

Эксперты признают, что мост, конечно, оттягивает часть путешественников на себя — сказывается эффект новизны, многие хотят путешествовать по Крыму на личном автомобиле.

«Но фактор новизны пройдёт, а дорогое топливо на полуострове и плохое качество дорожного покрытия, сервиса на какое-то время останутся», — отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Что касается роста тарифов на обслуживание в новом терминале, удорожания авиатоплива — эти факторы объективны. Авиакомпаниям терять прибыль в высокий сезон категорически не хочется, при этом существуют направления-заменители, добавляет эксперт.

Не способствует росту перелетов и настроения самих россиян, многие из которых вынуждены провести летний отдых дома, таково их финансовое положение.

По данным опроса ВЦИОМ, более 45% россиян планируют провести свой летний отпуск дома. Еще 34% намерены отдохнуть на даче. Основная причина вынужденного домоседства — отсутствие дополнительных средств на отпуск (так ответили 44% респондентов). Помимо этого, россиянам помешают выбраться за пределы родного города семейные дела (18%) и работа (15%).

По оценкам крупнейших туроператоров, в этом году самым популярным пакетным летним направлением традиционно стала Турция . Так, у «Интуриста» спрос на турецкое направление вырос по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза, у «Библио-Глобуса» — на 100%, у Coral Travel и Pegas Touristic — более чем в 2 раза, у TUI Россия — почти в 2 раза.

Турция — наше все

Цены в Турции сопоставимы с российскими, комментирует советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин . Рост турпотока может составить этим летом 20-30%.

Всего в этом году турецкие просторы могут посетить порядка 6 млн граждан России.

Далее по популярности у россиян, выбирающих пакетные туры этим летом — российские курорты. Лидирует здесь Краснодарский край (во главе с Сочи ), следом идет Крым. Рост спроса по Краснодарскому Краю распределился неоднородно, от 5 до 15% в зависимости от курорта.

«По Крыму 20%-ный рост. Это связано с открытием Крымского моста и нового терминала аэропорта в Симферополе», — говорит Барзыкин. По оценкам представителей туриндустрии, в этом году Крым могут посетить до 6 млн россиян.

«Турция весьма привлекательна, драматического роста цен на этом направлении не наблюдается. Так что перевозчики идут туда, где можно больше заработать. А сокращение провозных ёмкостей на крымском направлении позволит создать в пик сезона дефицит мест и повысить цены», — согласен Пантелеев.

Он прогнозирует, что ситуация с перелетами может изменяться динамично. «Мы видим, что на июнь в Москве прогноз погоды довольно „унылый“ — прохладно и дождливо. Такое лето и ЧМ-2018 могут выгнать москвичей из города. Поэтому не исключено, что спонтанные поездки выходного дня несколько улучшат ситуацию и поднимут статистику посещений Крыма», — считает Пантелеев.