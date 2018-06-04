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При корректировке бюджета поддержка семей с детьми будет увеличена
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При корректировке бюджета поддержка семей с детьми будет увеличена 

Парламентская газета 21 час назад
Фото: Парламентская газета
При корректировке бюджета на 2018 год финансирование подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» увеличено на 1,157 миллиарда рублей, до 472,749 миллиарда рублей. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.
«В частности, на 850 миллионов рублей увеличены меры социальной поддержки детям-сиротам и гражданам, желающим взять на воспитание ребёнка. Было 16,86 миллиарда, сейчас 17,71 миллиарда рублей», — сказала она.
Кроме того, на 302 миллиона рублей увеличен размер субсидий бюджетам регионов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.
Среди замечаний членов Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей к поправкам в бюджет — неизменность сумм, выделенных на дошкольное образование и отказ от индексации суммы материнского капитала.
Кроме того, в 2018 году был несущественно увеличен объём ассигнований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, отметили депутаты.
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