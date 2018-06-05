Россияне «подсели» на кредиты

За последний год 56 процентов россиян брали какие-либо кредиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на майское исследование холдинга «Ромир».

По данным агентства, этот показатель был выше только в 2010-м и 2012 годах. По итогам опроса за 2017 год, кредиты брали только 33 процента респондентов.

Самыми популярными оказались потребительские кредиты: их взяли 37 процентов опрошенных (против 22 процентов в прошлом году). Деньги на неотложные нужды потребовались 14 процентам респондентов, а ипотеку взяли 12 процентов участников опроса. Автомобиль в кредит приобрели 11 процентов опрошенных.

Кроме того, у россиян изменилось отношения к кредитам. В прошлом году «долговой ямой» кредит называли 54 процента россиян, а в этом году 52 процента опрошенных сочли кредит «нормальным инструментом для повышения уровня жизни».

Наиболее активными заемщиками оказались россияне от 25-и до 44 лет. Большинство опрошенных — 80 процентов — при выборе кредита в первую очередь ориентируются на процентную ставку.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в апреле в России значительно выросла средняя сумма потребительского кредита — почти на 30 процентов, до 209,1 тысячи рублей.