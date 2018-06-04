Невыездные: как россияне проведут лето

Большинство россиян этим летом останутся дома и если куда-то и выберутся, то только на дачу. Основная причина для домоседства — недостаток финансов. Те же, кто сумел накопить на отдых, отправятся на самые бюджетные курорты — Турцию и российское Черное море.

По данным опроса ВЦИОМ, более 45% россиян планируют провести свой летний отпуск дома. Еще 34% намерены отдохнуть на даче.

Основная причина вынужденного домоседства — отсутствие дополнительных средств на отпуск (так ответили 44% респондентов).

Помимо этого, россиянам помешают выбраться за пределы родного города семейные дела (18%) и работа (15%).

Другие города России собираются посетить 14% опрошенных, Черноморское побережье Кавказа — 12%. Заграничные поездки планируют лишь 4% респондентов.

При этом предполагаемые траты на выездной отдых продолжают расти: в 2018 году россияне, планирующие отпуск вне дома, потратят в среднем 44 205 руб. (из расчета на одного члена семьи), что на 11% больше, чем в 2017 году, говорится в исследовании ВЦИОМ

«Определяющим фактором является цена, но средний чек вырос примерно на 10%», — комментирует советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

На прямых перелетах цены выросли примерно на 15%. Внутри страны рост составил 12-15%, а на международных — свыше 20% по ряду направлений. На чартерных перелетах, на основе которых формируются большинство пакетных туров, динамика чуть ниже. Среди основных причин удорожания — рост расходов авиакомпаний на валютно-лизинговые операции и аэропортовые сборы.

«Перелеты внутри страны подорожали на 14% — с 13 730 до 15 700 рублей, международные — на 24% с 19 613 до 24 313 рублей», — поделились данными в компании OneTwoTrip.

Доля продаж авиабилетов по внутренним и по внешним направлениям летом 2018 года составила 59% и 41% соответственно. Летом прошлого года речь шла о 54% и 46%, рассказали в Biletix. Значительную «просадку» эксперты зафиксировали по зарубежным направлениям. «По внешним направлениям наблюдается падение на 19%», — рассказали в компании.

Средняя стоимость ночи проживания в России не изменилась (5440 рублей), а за границей выросла на 14% — с 7239 до 8281 рублей.

В итоге, неделя на одного самостоятельного туриста, учитывая перелет и проживание обойдется в примерно 53 500 рублей по России, и на заграницу — больше 82 200 рублей, что почти в два раза выше «пакетов».

Средний чек на недельный пакетный отдых варьируется от 35 до 45 тыс. рублей на человека.

По информации «Библио-Глобуса», стоимость путевки может быть ниже. «Средняя стоимость туров на курорты России на 7 ночей с размещением в трехзвездочном отеле и питанием по системе „завтрак“ составила 15 700 рублей, на Анталийское побережье Турции — 25 700 рублей», — рассказали в пресс-службе туроператора.

По словам Горина, россияне предпочитают систему «все включено», по которой он может не заботиться о лишних тратах.

По оценкам крупнейших туроператоров, которые приводит ВЦИОМ, в этом году самым популярным пакетным летним направлением снова стала Турция. Направление занимает до 40% всех летних продаж (в зависимости от компании).

Турция также показывает самый значительный рост объемов продаж у туроператоров. Так, у «Интуриста» спрос на направление вырос по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза, у «Библио-Глобуса» — на 100%, у Coral Travel и Pegas Touristic — более чем в 2 раза, у TUI Россия — почти в 2 раза.

Цены в Турции сопоставимы с российскими, комментирует Горин. Рост турпотока может составить этим летом 20-30%. Всего же, в этом году турецкие просторы могут посетить порядка 6 млн граждан России, комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин . В прошлом году, по заявлению турецкой страны, было 4 млн туристов.

Далее по популярности у россиян, выбирающих пакетные туры этим летом — российские курорты. Лидирует здесь Краснодарский край (во главе с Сочи ), следом идет Крым

Рост спроса по Краснодарскому Краю распределился неоднородно, от 5 до 15% в зависимости от курорта.

«По Крыму 20% рост. Это связано с открытием Крымского моста и нового терминала аэропорта в Симферополе », — говорит Барзыкин. По оценкам представителей туриндустрии,

в этом году Крым могут посетить до 6 млн россиян.

Греция и Следом за Турцией и Россией следуют курорты Средиземноморья. В топах спроса такие страны, как Кипр Испания . «Тур на Кипр обойдется в расчете на одного человека от 30 400 рублей, на греческих островах — от 36 300 рублей, на курортах Испании — от 45 600 рублей», — рассказывают в «Библио-Глобусе».

Напомним, что в этом году было восстановлено прямое сообщение между Москвой Каиром . Это произошло впервые после теракта в небе над Синаем в октябре 2015 года, в результате которого Airbus А321 компании «Когалымавиа» потерпел крушение и погибли 224 человек.