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Счета «российских олигархов» оказались под угрозой
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Счета «российских олигархов» оказались под угрозой 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Reuters
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян, которые связаны с руководством России, их активы в Соединенном Королевстве могут быть заморожены, сообщают СМИ.
Sunday Times, сообщившее об этом, ссылается на руководителя подразделения вышеупомянутого агентства по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, команда следователей которого изучает возможность введения в действие от 120 до 140 «Ордеров на богатство неустановленного происхождения», передает ТАСС.
≥≥ Богатые россияне начинают продавать жилье в Лондоне
Тун отмечает, что усилия его и его коллег «сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно приобретенным богатством». Одновременно он заявляет, что следователи не определяют своих «целей по признаку гражданства».
Посвященный в расследование источник в правительстве страны утверждает, что значительная часть лиц, попавших в поле зрения ведомства, — это россияне, или связанные с Россией люди. Речь идет, утверждает источник, о «российских олигархах и мультимиллионерах».
27 мая сообщалось, что НАТО призвало власти западных стран тщательно изучать поступающие к ним из России финансовые средства и «вводить ограничения» на зарубежные активы богатых россиян.
В конце марта сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения».
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