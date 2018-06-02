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В Крыму введут новый штраф
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В Крыму будут штрафовать за нарушение закона о курортном сборе 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
В Крыму введут систему штрафов за неисполнение закона о курортном сборе, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее парламент Крыма проголосовал за поправку в статью 3 республиканского закона "О курортном сборе", где написано, что курортный сбор взимается на территории эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года, заменив в ней дату начала эксперимента на 1 мая 2019 года.
"В связи с тем, что наш комитет отрабатывает вопрос о введении закона по курортному сбору на территории республики, который вступит в силу с 1 мая 2019 года, нам необходимо принять ряд нормативных актов", — сказал Черняк.
В частности, по его словам, будут внесены поправки в кодекс республики об административных правонарушениях.
"Штрафные санкции будут предусмотрены как в отношении юридических лиц, которые попытаются утаить курортный сбор, так и в отношении физических лиц, которые откажутся платить курортный сбор, тем самым нарушив федеральный закон", — подчеркнул Черняк.
Заявки на введение курортного сбора подали семь прибрежных регионов полуострова: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки, Черноморский район. Законом предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.
Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.
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