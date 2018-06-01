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Карты Visa перестали работать
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Карты Visa перестали работать 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
В работе платежной системы Visa произошел сбой, передает Sky News.
Клиенты платежной системы Visa в Европе столкнулись с проблемами из-за «нарушения обслуживания» системы. Так, предприятия не могут обрабатывать платежи, выполненные с помощью карт Visa.
«В работе Visa произошел сбой. Этот инцидент препятствует обработке некоторых транзакций Visa в Европе. Мы работаем над устранением причины сбоя», — заявили представители компании.
Проблемы коснулись организаций, которые работают с платежной системой Visa в Великобритании и Ирландии, пояснили представители Visa. Согласно информации на сайте компании, услугами ее платежной системы в Великобритании и Ирландии пользуются более 60 тысяч частных предприятий.
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