Карты Visa перестали работать 

Клиенты платежной системы Visa в Европе столкнулись с проблемами из-за «нарушения обслуживания» системы. Так, предприятия не могут обрабатывать платежи, выполненные с помощью карт Visa.
«В работе Visa произошел сбой. Этот инцидент препятствует обработке некоторых транзакций Visa в Европе. Мы работаем над устранением причины сбоя», — заявили представители компании.
Проблемы коснулись организаций, которые работают с платежной системой Visa в Великобритании и Ирландии, пояснили представители Visa. Согласно информации на сайте компании, услугами ее платежной системы в Великобритании и Ирландии пользуются более 60 тысяч частных предприятий.