Карты Visa перестали работать

Клиенты платежной системы Visa в Европе столкнулись с проблемами из-за «нарушения обслуживания» системы. Так, предприятия не могут обрабатывать платежи, выполненные с помощью карт Visa.

«В работе Visa произошел сбой. Этот инцидент препятствует обработке некоторых транзакций Visa в Европе. Мы работаем над устранением причины сбоя», — заявили представители компании.