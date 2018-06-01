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Названы специальности с самой большой зарплатой
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Названы специальности с самой большой зарплатой 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: ТАСС
Зарплаты тройки самых высокооплачиваемых специалистов в России увеличились в пределах 20%, сообщили в Федеральной службе государственной статистики.
По состоянию на март 2018 года самая наибольшая среднемесячная номинальная начисленная зарплата отмечена у работников, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа — 127 тыс. 431 рубль (увеличение на 20%), производством табачных изделий –115 тыс. 367 рублей (увеличение на 16%) и производством кокса и нефтепродуктов — 114 тыс. 264 рубля (увеличение на 18%), передает RT.
Как заявили в Росстате, средняя заработная плата по стране в марте 2018 года увеличилась на 12% и составила 42 тыс. 364 рубля. В 2017 году этот показатель составлял 37 тыс. 899 рублей.
Напомним, в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на съезде уполномоченных по правам несовершеннолетних заявил, что почти 70% россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, — это семьи с детьми.
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