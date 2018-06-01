Названы специальности с самой большой зарплатой

Зарплаты тройки самых высокооплачиваемых специалистов в России увеличились в пределах 20%, сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

По состоянию на март 2018 года самая наибольшая среднемесячная номинальная начисленная зарплата отмечена у работников, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа — 127 тыс. 431 рубль (увеличение на 20%), производством табачных изделий –115 тыс. 367 рублей (увеличение на 16%) и производством кокса и нефтепродуктов — 114 тыс. 264 рубля (увеличение на 18%), передает RT.

Как заявили в Росстате , средняя заработная плата по стране в марте 2018 года увеличилась на 12% и составила 42 тыс. 364 рубля. В 2017 году этот показатель составлял 37 тыс. 899 рублей.